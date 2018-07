Estratégia inédita no mercado imobiliário atrai comprador assalariado. Iniciativa é da Up Incorporações que chega com garantia de perda parcial de renda

Em ritmo de pré-lançamento, a UP Incorporações deu a largada para as vendas do Felicitá Alto Petrópolis, empreendimento que está revolucionando o mercado, graças a um importante diferencial: a garantia de perda parcial de renda. Com o apartamento decorado já disponível para visitação e o início das obras consolidado, a UP – capitaneada pelo engenheiro Paulo Zago, ex-DHZ Construções – está comercializando as 92 unidades com valores exclusivos e vantajosos no pré-lançamento: R$ 274 mil para os de dois dormitórios e R$ 355 mil para os de três dormitórios.

A inédita garantia de perda parcial de renda tem atraído o comprador assalariado que, caso passe por esta situação de perda de renda no período de construção do empreendimento, poderá rescindir o contrato, recebendo integralmente os valores pagos à incorporadora, acrescidos por uma remuneração igual ao da caderneta de poupança. Pode, ainda, optar por manter o contrato com desconto das 25 parcelas mensais até o limite de 40% da parcela inicial.

Deixe seu comentário: