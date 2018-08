Estratégia regional traz Meirelles ao Estado

O candidato do MDB à Presidência, o ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles está colocando em prática a estratégia de investir nos palanques regionais fortes do MDB. Depois de colar em Paulo Skaf, que está empatado tecnicamente com João Doria na disputa pelo governo de São Paulo, agora o alvo é o Rio Grande do Sul. Na sexta, Meirelles estará em Caxias do Sul, terra do seu vice, o ex-governador gaúcho Germano Rigotto, para um comício do governador José Ivo Sartori, que lidera as pesquisas no Estado.

Cenário mudou

A retirada da candidatura de Germano Rigotto ao Senado e logo a seguir a saída de cena da senadora Ana Amélia, que foi ser vice de Geraldo Alckmin, alterou todo o cenário da disputa ao Senado no Rio Grande do Sul. Sem poder contar com Rigotto, o MDB foi buscar o ex-senador José Fogaça, que agora lidera as pesquisas.

Rigor nas gravações da propaganda eleitoral

Será rigorosa a fiscalização do conteúdo de cenas externas com “populares” e das inúmeras presenças de artistas na maior parte propaganda eleitoral na TV. A nova regra é rigorosa para os candidatos, que terão de aparecer em pelo menos 75% do tempo dos programas. De acordo com a nova legislação, os apoiadores só poderão aparecer nos 25% restantes.

Mulheres contra cotas femininas

Foi muito forte a reação de mais de 100 promotoras e procuradoras de Justiça e também procuradoras da República, que lançaram um manifesto contra o sistema de cotas para mulheres no Ministério Público em todo o País. Um abaixo assinado já somava ontem em todo o país 103 adesões, e será levado ao Conselho Nacional do Ministério Público, que fiscaliza a instituição. Um dos trechos do documento é bastante claro sobre a posição das mulheres do MP: “A simples cogitação de que seja necessária a criação dessas cotas discriminatórias já representa para nós uma vergonha indisfarçável, como se não tivéssemos as mesmas condições mentais dos demais colegas para alcançar cargos de poder do nosso interesse”.

Projeto restringe a pesca predatória

Andou bem a Assembleia gaúcha ao aprovar ontem, por unanimidade, o projeto de lei que, entre outras medidas, amplia a faixa de mar em que fica proibida a pesca com uso de redes de arrasto. O governo do Estado, que encaminhou o projeto, calcula que, se a medida tivesse entrado em vigor em 2016, a receita dos pescadores gaúchos teria aumentado de R$ 6,1 milhões para R$ 38,5 milhões em dois anos. No setor industrial, também o cálculo é otimista: no mesmo período, o aumento de receita teria passado de R$ 385 mil para R$ 2 milhões.

Schirmer cobra parceria no combate ao crime

A decisão da Justiça de determinar o retorno ao Estado de líderes de facções criminosas, desagradou ao secretário da Segurança Publica, Cezar Schirmer, que reclamou: “O enfrentamento ao crime, pela natureza da atividade e pelas dificuldades existentes, é difícil. Se o Judiciário não compreender que deve estar ao nosso lado, será impossível mudar esta realidade”.

