Estrategista, Michel Temer namorou o poder por mais de três décadas

Discreto na vida pessoal e um dos mais habilidosos articuladores políticos do Brasil, o agora presidente Michel Temer soube esperar e, finalmente, alcançou seu principal objetivo pessoal: a chegada ao Palácio do Planalto. Com a derrubada da presidente Dilma Rousseff, o peemedebista nascido em Tietê (SP) faz as contas para distribuir cargos e adequar interesses de uma base, maior que a oposição, mas heterogênea. A missão não é novidade para Michel Temer.

Em mais de 30 anos de carreira pública, o peemedebista já ocupou cargos que exigiram e lapidaram sua capacidade de dialogar com os diferentes. Já ocupou os cargos de secretário estadual de Educação, de Segurança e procurador-geral do Estado de São Paulo.

Nas urnas, mostrou-se um vencedor de eleições, ao ser eleito deputado federal por cinco mandatos consecutivos, incluindo sua participação na Assembleia Constituinte que elaborou a Carta Magna brasileira durante o processo de redemocratização do País.

Com a experiência de ter presidido a Câmara dos Deputados por três biênios, Temer conquistou capital político para ser escolhido pelo PMDB para ser o candidato a vice-presidente em 2010 e reconduzido ao posto quatro anos mais tarde. Na época, sua atuação foi fundamental para costurar alianças.

Comentários