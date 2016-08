Estreia de Marcelinho Paraíba no Ypiranga acontece neste sábado

O Ypiranga de Erechim visita o Macaé às 16 deste sábado (27), no Moacyrzão, no Rio de Janeiro. A partida, válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, marcará a estreia do experiente atacante Marcelinho Paraíba, de 41 anos, no Canarinho. O ex-jogador gremista vai estar em campo, mas talvez não durante os 90 minutos.

O time gaúcho ocupa o quarto lugar no Grupo B, com 23 pontos. O adversário é o antepenúltimo da chave (oitavo colocado, com 12pg).

