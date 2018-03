Estudante aprovado em cinco universidades no Brasil e uma em Portugal

Aos sábados, ele estudava em um cursinho comunitário. Durante os domingos, procurava descansar ou adiantar seu projeto de trabalho de conclusão de curso (TCC) do técnico.

Determinação

Essa foi a primeira vez que o estudante prestou vestibular. Em anos anteriores, ele havia prestado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) como trainee.

Com a nota do Enem deste ano, Baptistella se candidatou pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) na UFSCar e na Universidade de Coimbra. O curso de seis anos em Portugal é uma junção entre engenharia elétrica e de computação, na qual o aluno que concluiu já sai com um diploma de mestrado.