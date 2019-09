Estudante de 11 anos é atingida por bala perdida no Rio de Janeiro

Quatro dias após a morte da menina Ágatha Félix, de 8 anos, na comunidade da Fazendinha, no Complexo do Alemão, mais uma criança foi atingida por bala perdida no Rio de Janeiro. A ocorrência foi na tarde desta terça-feira (24) no morro da Mineira, no Catumbi, região central do RJ. A criança foi atingida quando retornava da escola. Além dela, uma mulher, ainda não identificada, também ficou ferida na mesma ação.

Em nota, a Secretaria de Estado de Polícia Militar informou que, na tarde desta terça, policiais do 5º batalhão da Polícia Militar (Praça da Harmonia) foram informados sobre a entrada no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, de uma criança e uma mulher feridas por disparos de arma de fogo. As vítimas seriam moradoras da comunidade da Mineira, no Catumbi.

A nota da PM informa ainda que “não há operação envolvendo equipes da corporação na comunidade da Mineira na tarde desta terça-feira”.

A Secretaria Municipal de Saúde informou, por meio de nota, que o estado de saúde das pacientes é estável.

