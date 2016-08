Estudante de 14 anos tem uma parada cardíaca e morre após participar de uma aula de educação física

Um adolescente de 14 anos passou mal e morreu após participar de uma aula de educação física no colégio que estudava. Alison Gabriel foi socorrido pela direção da escola e depois levado por uma ambulância para um hospital. Ele chegou ao local com quadro de parada cardiorrespiratória.

Em nota, o colégio Santa Mônica, que fica no Rio, lamentou o ocorrido com o adolescente.

“Comunicamos, profundamente consternados, o falecimento do nosso querido aluno da unidade Cachambi, Alison Gabriel. O Alison passou mal repentinamente no colégio, recebeu os primeiros socorros da nossa equipe e foi levado para o hospital, onde o atendimento foi imediato, mas infelizmente não resistiu. Pedimos a Deus misericordioso que conforte os corações de seus pais, familiares, amigos, professores, funcionários e de todos que puderam ter o privilégio de conviver com o Alison.”

