Estudante de Direito é presa por vazar informações a traficantes no Ceará  

A estudante de Direito e estagiária no Fórum de Sobral (Ceará), Gerciany de Lima Marques, de 22 anos, foi presa nesta quinta-feira (19). A acusação é de que Gerciany teria aproveitado sua posição no fórum durante este ano para acessar o Sistema de Segurança e do Poder Judiciário e consultar informações que beneficiavam os traficantes.

Além de tirar vantagem do acesso aos sistemas, a estagiária também fotografava os policiais e enviava as fotos deles para o namorado, que também integra o grupo de criminosos. “Ela se aproveitava do acesso que tinha aos procedimentos devido à função que exercia como estagiária, e repassava informações aos criminosos”, explicou o delegado Ricardo Magalhães, titular do NCTD de Sobral, em comunicado divulgado pela Polícia Civil.

A operação ainda prendeu, além de Gerciany, outras 12 pessoas – sendo sete mulheres e cinco homens. Ao todo, foram 27 mandados de prisão e busca e apreensão contra suspeitos. Todos tiveram a prisão preventiva decretada e as investigações continuam.

