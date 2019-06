Estudante de Porto Alegre é aceita em seis universidades nos EUA

View this post on Instagram

Aquele momento que você recebe tantas cartas de aprovação para mestrado nos Estados Unidos que mal consegue segurar todas ao mesmo tempo! 😛 Tenho algumas coisas a dizer. Em primeiro lugar, a todos(as) que estiveram junto comigo nessa jornada de candidatura — seja ajudando com os testes padronizados, com as essays, com as cartas de recomendação, ou dando aquele apoio moral básico: MUITO OBRIGADA! Vocês foram absolutamente essenciais nesse processo. A segunda novidade é: levando em consideração o conhecimento que pude obter ao longo da candidatura ao mestrado, decidi colocar em ação um projeto que visa a ajudar pessoas que têm interesse em estudar fora, mas ainda não sabem como chegar lá. Apesar de ter conquistado uma bolsa completa, ainda preciso de dinheiro para pagar o seguro-saúde nos EUA. Diante disso, na PRÓXIMA SEXTA-FEIRA (31/05), vou lançar uma VAKINHA e mais informações quanto a esse meu novo projeto. Portanto, fica ligado(a)! A semente disso tudo foi plantada lá atrás. Foram anos de estudo, dedicação e persistência que me trouxeram até aqui. Hoje, estou muito contente em poder colher alguns desses frutos! As universidades em que fui aceita foram: – Georgetown University – Tufts University – University of Pittsburgh – Seton Hall University – George Washington University – University of Illinois at Urbana-Champaign E aí, para qual delas vocês acham que eu vou? Dá teu palpite nos comentários 👇👇👇 #estudarfora #mestrado #mestradonosEUA #mestradonoexterior #application #mastersdegree #LarissaNosEUA