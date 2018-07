O estudante universitário Lucas Martins de Paula, de 21 anos, que foi espancado na madrugada do sábado, na calçada de um bar no litoral sul de São Paulo, permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva da Santa Casa de Santos. De acordo com a assessoria de comunicação do hospital, o rapaz passou por duas cirurgias para drenagem de um coágulo no cérebro.

Deixe seu comentário: