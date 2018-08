Após mais de um mês de buscas, o corpo da estudante Mollie Tibbetts foi localizado nesta terça-feira (21), de acordo com a imprensa americana. O pai, Rob Tibbetts, confirmou a informação, mas não deu detalhes. Mollie foi vista pela última vez em 18 de julho na pequena comunidade de Brooklyn, em Iowa, a cerca de uma hora a Leste de Des Moines, segundo o Gabinete do Xerife do Condado de Poweshiek.