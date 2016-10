Estudante leva arma de brinquedo para escola e acaba indo parar na delegacia

Um estudante de 13 anos foi levado a delegacia após ser flagrado com uma arma. A polícia foi até o local e constatou que o objeto era de brinquedo.

Segundo a Polícia Civil, o adolescente levou o objeto para a escola e mostrou aos colegas na hora do recreio. Eles chamaram a diretora.

O estudante explicou que ganhou a arma de um amigo, mas que o pai não queria que ele ficasse com o objeto.

O menor e a mãe foram levados até a delegacia para prestar esclarecimentos e foram liberados em seguida.

O caso ocorreu em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo.

