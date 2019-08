Estudante morre ao ser atingido por bala perdida no Rio

Enquanto esperava o ônibus que o levaria até a escola, um estudante de 18 anos foi atingido por uma bala perdida, no Rio de Janeiro. O jovem, que chegou a ser socorrido por populares e levado ao Hospital São Francisco da Providência de Deus, acabou não resistindo e chegou ao local já sem vida, segundo a direção da unidade de saúde.

Por volta das 7h20, Gabriel Pereira Alves estava na Rua Conde de Bonfim, próximo à região do Morro do Borel. Ele estava a caminho da escola, o Colégio Estadual Herbert de Souza, onde cursava o último ano do ensino médio. Amigos do rapaz afirmaram que amanhã, dia 10, é o aniversário do pai do jovem.

Agentes da Delegacia de Homicídios da Capital foram acionados para fazer perícia no local onde Gabriel foi baleado.

