Um estudante de 23 anos, foi detido na noite de quinta (1º), após ser flagrado tirando fotos e fazendo vídeos de alunas, dentro do banheiro feminino do campus de uma universidade em Tangará da Serra (MT). De acordo com o boletim de ocorrência, o universitário do curso de ciências contábeis foi descoberto por uma estudante que usava o banheiro e percebeu o disparo do flash.