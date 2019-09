Estudante russa descobriu cinco ilhas desconhecidas no Oceano Ártico

As horas que Marina Migunova passou analisando imagens de satélite de uma geleira no norte da Rússia valeram a pena: ela encontrou cinco ilhas desconhecidas. A jovem estudante fez a descoberta em 2016, mas a localização e extensão foram confirmadas recentemente pelo mapeamento cartográfico feito por uma expedição no arquipélago de Nova Zembla, na região do Ártico.

As ilhas estavam escondidas sob a geleira Nansen (também conhecida como Vylka) que entrou no processo de degelo nos últimos anos devido ao aquecimento global. Marina Migunova fez a descoberta durante seus estudos na Academia Marítima do Estado “Almirante Makarov”, em São Petersburgo, Rússia.

O aquecimento global fez com que várias geleiras derretessem no Ártico, o que está levando a constantes modificações nos mapas da região. As ilhas encontradas por Migunova têm entre 900 e 54.500 metros quadrados.

Zona de interesse

Durante a Guerra Fria, o exército soviético testou bombas de hidrogênio naquela região remota, incluindo a chamada “Bomba Tsar”, a maior já detonada. O derretimento do gelo do Ártico está abrindo a navegação na região por períodos mais longos em uma área onde a Rússia tem importantes interesses comerciais e militares.

Migunova recebeu um diploma honorário especial da Sociedade Hidrográfica Russa por sua descoberta. Atualmente, ela é engenheira oceanográfica naval da frota do norte da Rússia.

A academia diz que está fazendo uso intensivo de fotos de satélite para registrar mudanças nas regiões costeiras, como nos arquipélagos árticos de Nova Zembla e Francisco José Land. A academia diz que seus especialistas encontraram mais de 30 novas ilhas, cabos e baías nessa área entre 2015-2018.

Outro caso no Brasil

Quando o assunto é matemática, não é difícil encontrar alunos que apresentem resistência ou dificuldade de entendimento da matéria. Essa era a realidade de Camille Etiene, de 16 anos, estudante do curso técnico em Química do IFF (Instituto Federal Fluminense) em Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense.

A aluna, hoje, não só se declara apaixonada pela disciplina como também tem um teorema para chamar de seu: o “Teorema de Etiene”. Em matemática, teorema é uma afirmação que pode ser provada como verdadeira, diferindo da teoria.

Atualmente, a estudante do segundo ano recorda com alegria a satisfação de sua descoberta, realizada durante uma aula do primeiro ano do curso técnico, em 2018, quando estudavam funções quadráticas, que têm como gráfico a curva chamada parábola.

Camille contou que nem acreditou quando a experiência saiu do papel, justamente pela falta de afinidade com a matemática. “É muito bom dividir esse conhecimento. A experiência foi impressionante. Pelo simples motivo: eu era muito ruim na matemática e com ajuda do Leonardo Muniz, consegui criar esse Teorema”, disse.