Estudantes da UFRGS organizam ato para pedir segurança no Campus

Na próxima quarta-feira, o Diretório Central dos Estudantes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) irá realizar o ato “Contra o ódio e pela cultura da paz”. A ideia do ato vem depois de uma suposta ameaça de ataque ao Campus do Vale. Mensagens, compartilhadas da Deep Web, mostravam a intenção de um grupo em atacar estudantes mulheres (dos cursos de exatas) e negros.

Com mais de 300 pessoas confirmadas, o evento está sendo divulgado pelo Facebook e visa cobrar da Universidade medidas efetivas de segurança.

