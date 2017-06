Estudantes de Sorocaba participam de um projeto da Nasa para criar uma cidade na Lua

Alunos de um curso de engenharia de uma faculdade de Sorocaba (SP) foram selecionados para participar de um desafio que a Nasa (Agência Espacial Americana) lançou para estudantes de oito países: simular no computador o funcionamento de uma cidade na Lua. Os estudantes, inclusive, já estiveram na sede da agência na Flórida, nos Estados Unidos, e apresentaram o projeto.

Nele, os alunos brasileiros – que são os únicos da América Latina a participarem do desafio – ficaram com uma das partes mais complexas, o de chegar a um modelo de casa onde os astronautas vão ficar na base lunar. Para o sucesso do projeto, é preciso levar em consideração vários detalhes, desde o formato dessas casas até as condições de sobrevivência, que são totalmente diferentes de como é na Terra. A ideia da Nasa é de que esta cidade sirva de ponto de partida para expedições a Marte. Os estudantes pensaram até no que pode dar errado nas casas.

Para a coordenadora do projeto em Sorocaba, Andréa Lúcia Vieira, a escolha de estudantes do país para participar do projeto mostra que o Brasil possui, sim, mão de obra qualificada na comparação com os demais países.

