Estudantes do Ensino Médio participam de cobertura jornalística no Colégio Marista Rosário

Seguindo a premissa de promover a formação integral de crianças e jovens, o Colégio Marista Rosário, realiza em outubro o projeto Eu, Repórter, que oferece a estudantes dos 2º e 3º anos EM a possibilidade conhecer um pouco sobre Jornalismo. A iniciativa reuniu um grupo de alunos interessados na área para um workshop, ministrado pela equipe de Comunicação e Marketing do Colégio, apresentando conceitos teóricos e práticos sobre entrevistas e a elaboração de textos noticiosos e fotografia.

O encontro serviu de preparo para a cobertura da Feira do Livro Rosariense e do Maristão – maior evento esportivo da Rede Marista. Até o final do mês, os participantes utilizam os conhecimentos adquiridos para produzir conteúdo para o site da instituição. O vice-diretor administrativo da escola, Maurício Erthal, acredita que a oportunidade será uma grande ajuda para a escolha profissional dos alunos. “O projeto antecipa experiências que os estudantes normalmente só teriam após cursar um bom número de semestres na graduação. Além do contato direto com profissionais da Comunicação, eles têm a chance de entrevistar autores como César Obeid e Lenice Gomes dentro do próprio ambiente escolar”, analisa.

