Estudantes e professores protestam na capital contra condições da educação

Após realizarem uma caminhada no início da manhã desta sexta-feira (30), pela avenida João Pessoa, estudantes, servidores públicos e professores se reuniram no Colégio Júlio de Castilhos, em Porto Alegre. Eles protestam contra as condições da educação. Dentre as motivações estão o fim do meio passe estudantil na capital, a reforma da Previdência, os cortes de verbas federais e o atraso dos salários de servidores e professores estaduais.

A mobilização é organizada pelos integrantes da União Metropolitana dos Estudantes Secundários de Porto Alegre (Umespa) e da União Gaúcha dos Estudantes Secundaristas (UGES). Após a reunião em frente ao colégio, os manifestantes tornaram a seguir em marcha. A previsão é que eles passem pelo Paço Municipal, e pelo Palácio Piratini até a frente do Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF).

Tweets by EPTC_POA