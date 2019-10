Estudantes porto-alegrenses participam de atividades de lazer, pesquisa e cultura no Litoral Norte

Cerca de 150 estudantes do 9º ano do tradicional Colégio Marista Rosário, de Porto Alegre, vivenciaram uma atividade extraclasse única, que alia ao mesmo tempo conteúdos didáticos relevantes e muita diversão.

O Dia Letivo no Parque, desenvolvido pelo Acqua Lokos Parque Hotel, aborda temáticas como a observação do processo químico que transforma o sal em cloro – através da eletrólise, duas peças de teatro que envolvem mistério, dança, música e humor, além de muita diversão nos brinquedos do parque, tudo isso em meio a uma mata atlântica nativa exuberante.

Conforme a educadora Manoela Prado, uma das responsáveis pelos educandos, o projeto foi muito além do que os professores imaginavam. “O Dia Letivo no Parque nos permitiu propor uma reflexão aos alunos, de como seria possível identificar as ciências da natureza: física, química e biologia, num parque de diversões, isso gerou entre eles uma dinâmica muito interessante. O complexo do Acqua Lokos é definitivamente um ambiente cultural, sadio e seguro isso qualificou ainda mais toda a nossa experiência”, relata.

A visita dos rosarienses ao Parque Acqua Lokos ocorreu no dia 11 de outubro. As práticas do Dia Letivo no Parque são acompanhadas por monitores, que abordam questões de sustentabilidade, educação ambiental, além de noções práticas de química e biologia.

Mais informações para agendamento do Dia Letivo no Parque entre em contato pelos telefones: (51) 3625-2992, (51) 9993-86398/ whatsApp e (51) 9991-32379. O Acqua Lokos Parque Hotel está localizado no km 50 da Estrada do Mar, nº 2000 (entre as praias de Arroio Teixeira e Curumim).

Aberto o Ano Todo

O parque gaúcho que é considerado um dos maiores complexos de diversão e lazer do Brasil é referência como um dos pontos turísticos mais procurados na região litorânea do Estado.

Na Temporada Inverno as Áreas Diversão e Fazenda ficam abertas ao público às sextas-feiras, sábados, domingos e feriados, das 10h às 17h, já o hotel mantém-se em funcionamento 24h por dia durante o ano todo. O encerramento da temporada acontecerá no dia 24 de novembro, quando já iniciarão os preparativos para a Temporada Verão 2020 que está programada para começar no dia 30 de outubro.

Conforme o diretor do Acqua Lokos Parque Hotel Fabiano Brogni, o interesse pela “estação seca” vem aumentando o número de visitantes a cada ano.