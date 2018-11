Um total de 82 pessoas, incluindo 79 estudantes adolescentes, foram sequestradas nesta segunda-feira (5) no Noroeste de Camarões, região mergulhada num conflito armado entre separatistas e as forças de segurança, informou à AFP uma fonte do governo. Este tipo de sequestro é praticamente inédito em Camarões, diferentemente da vizinha Nigéria.

