Estudo aponta que 30% dos brasileiros possuem má qualidade de sono devido à apneia

Dados do Ministério da Saúde apontam que 50% da população brasileira afirma ter uma má qualidade de sono, a pesquisa mostra ainda que 30% da população adulta sobre com a apneia do sono que ocorre quando a pessoa deixa de respirar, por alguns segundos, enquanto está dormindo.

De acordo com o Dr. Sylvio Vivone, especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, pessoas que sofrem com esse distúrbio não conseguem ter uma noite de sono mais tranquila. “Acordam cansadas e costumam ter dor de cabeça pela manhã, baixo rendimento, boca seca, perda de concentração e memória, se irritam facilmente, além de sentirem mais sono, ao longo do dia” explica o especialista.

Um dos principais sintomas de apneia do sono é o ronco, porém nem todo mundo que ronca efetivamente possui o distúrbio. O médico ainda ressalta que cerca de 4,9% das queixas de insônia tem como principal causa, a má qualidade do sono, e isso afeta diretamente ligada a acidentes de trânsito e do trabalho.

A apneia pode pode ser tratada com mudanças de hábitos como a perda de peso, alimentação e prática de exercícios físicos. O problema pode ser resolvido também com cirurgia ortognática, que são os casos em que a diminuição de espaço para passagem de ar é causada por uma deformidade dento facial, na qual o paciente apresenta retrognatismo. Ou seja, quando a mandíbula está atrás em relação à maxila, e esteticamente deixa o paciente com a impressão de possuir queixo menor.

