Estudo aponta que 80% dos diabéticos podem ter doenças cardiovasculares

Um estudo denominado “Quando o Diabetes Toca o Coração” revelou que 80% dos diabéticos tipo 2 podem ter doenças cardiovasculares. A pesquisa, realizada pelo EndoDebate em parceria com a Revista Saúde, foi divulgada nesta semana.

Os dados mais assustadores do estudo, indicam que 64% dos diabéticos não seguem rigorosamente o tratamento, e apenas 48% dos pacientes consideram o diabetes como uma doença grave. Estima-se que 90% dos diabéticos no Brasil possuam o tipo 2, no qual o pâncreas produz insulina insuficiente ou não age de forma adequada para diminuir a glicemia. Além disso, quase metade das pessoas com diabetes tipo 2 não sabe que tem a doença.

