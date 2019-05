Estudo da Fiocruz sobre uso de drogas no Brasil é censurado

Um levantamento sobre o uso de drogas pela população brasileira feito pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) a pedido do Ministério da Justiça foi censurado. O ministério discorda da metodologia utilizada e afirma que só autorizará a publicação se houver mudança no título da pesquisa e se o nome da pasta não for citado. A Fiocruz afirma que cumpriu todas as exigências do edital.