Estudo mostra que uma em cada três mulheres já foi assediada enquanto corria na rua

Um estudo realizado na Inglaterra constatou que 32% das mulheres já sofreram algum tipo de assédio enquanto corriam. Além disso, mais de 60% delas se sentem ansiosas durante a corrida se estiverem sozinhas. A metade das entrevistadas também diz sentir medo de sofrer algum tipo de violência.

A pesquisa que ouviu 2 mil mulheres foi encomendada pelo England Athletics, órgão do governo responsável pelo esporte na Inglaterra, na ocasião do lançamento do programa Run Together, que pretende incentivar as pessoas a correr para manter a boa saúde física e mental.

O programa vai disponibilizar informações para que as pessoas tenha acesso a mais de 700 grupos de corrida pelo país. Essa iniciativa também é apoiada em uma das perguntas do levantamento. Metade das mulheres ouvidas disseram que correriam se estivessem em grupo, por se sentirem menos ameaçadas.

Nas ruas brasileiras, o cenário se repete. Mulheres relatam que o assédio a corredoras é de fato uma realidade no País e todas disseram já ter ouvido ofensas verbais durante o exercício.

“Até quando corro com alguns amigos, eles falam algumas coisas que me deixam constrangida”, conta a publicitária Samantha Spilla, que já deixou de correr por não ter uma companhia que lhe desse segurança. A mesma medida foi adotada pela estudante de fisioterapia Nathalia Sellis.

“Na única corrida em que participei, não sofri assédio. Mas nos treinos sempre escuto algum comentário machista”, diz.

