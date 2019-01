Estudo revela que brasileiro está cada vez mais precavido na limpeza íntima

Neve, marca líder de papéis higiênicos da multinacional Kimberly-Clark, lança pesquisa sobre os hábitos e atitudes do brasileiro em relação a higiene íntima para desvendar mitos e barreiras relacionadas à higiene pessoal. Realizada pela GRIMPA, o estudo* foi realizado com mais de mil pessoas, entre homens e mulheres de 15 a 65 anos de idade, de classes A, B e C, nas regiões Sudeste, Sul, Norte/Nordeste e Centro Oeste.

A pesquisa encomendada pela marca revela que falar sobre higiene íntima não é mais um tabu para os brasileiros e 71% dos entrevistados não se sentem envergonhados em falar sobre o tema com amigos e parentes. Entretanto, o levantamento destaca que pessoas de 16 a 29 anos são as que menos se sentem à vontade para falar sobre o tema.

“Em um contexto geral, o estudo reforça que a rotina de higiene do brasileiro é bem completa e, em se tratando da higiene íntima, revela um cuidado e uma atenção maior em comparação a outras partes do corpo”, comenta Cacá Kawassaki, sócio fundador, responsável pela área de pesquisa de mercado e estratégia da GRIMPA.

A amostra revela que os hábitos de higiene do brasileiro são completos e aponta um cuidado ainda maior quando se trata da limpeza íntima. Além dos produtos utilizados na sua rotina, como shampoo, condicionador, sabonete e papel higiênico, outros produtos como os lenços umedecidos ganham espaço na rotina de higiene, principalmente em classes mais altas e no público feminino.

A limpeza e condições oferecidas nos banheiros também são uma das principais preocupações do brasileiro, 94% dos entrevistados afirmaram já terem deixado de usar banheiros públicos por falta de higiene do local.

No entanto, 37% dos homens declararam não se limparem quando fazem xixi fora de casa, mesmo o hábito sendo indicado por médicos e especialistas. O percentual reduz para 26% quando falamos da mesma situação dentro de casa.

Mais de 90% das pessoas afirmam lavar as mãos após utilizar o banheiro dentro e fora de casa. Além disso, 51% dos entrevistados revelam ter o hábito de levar consigo algum item pensando em imprevistos ao usar banheiros públicos, como lenços umedecidos e de papel, e mais de 45% das pessoas acreditam que o lenço umedecido funciona como um bom “quebra galho” para situações em que não podem tomar banho ou situações de imprevistos. O brasileiro considera esse tipo de produto uma garantia de segurança em momentos de emergência e períodos que sejam necessárias uma “limpeza rápida ou reforçada”.

Os dados levantados pela pesquisa revelam maior preocupação da mulher com a higiene íntima em momentos onde consideram ser necessário uma limpeza “mais eficaz”, como o período menstrual, quando o uso de lenços umedecidos aumenta, e antes e depois das relações sexuais. Isso não quer dizer que os homens são “descuidados” na hora do sexo, 52% dos entrevistados disseram também usar os lenços umedecidos antes e depois das relações sexuais.

“O estudo traz insights positivos para darmos continuidade nas estratégias da marca em oferecer produtos que atendam às necessidades de higiene dos consumidores. A preocupação com a higiene íntima é tratada com atenção, onde hábitos antigos como uso do bidê, por exemplo, foram substituídos por alternativas modernas como o uso dos lenços umedecidos na rotina de hábitos das pessoas”, destaca Fernanda Hermanny, diretora da marca Neve.

O estudo tem como principal finalidade apontar oportunidades de como a indústria pode criar necessidades para o uso de itens de higiene para o dia da rotina dos consumidores, como a experimentação dos lenços umedecidos no dia a dia dos usuários.

Resumo dos principais resultados identificados na pesquisa:

29% dos brasileiros se sentem envergonhados ao falar sobre higiene íntima (destaque para pessoas mais jovens de 16 a 29 anos)

O uso de lenços umedecidos é mais alto entre o público feminino

98% das pessoas declaram lavar as mãos após utilizar o banheiro mesmo fora de casa

Mulheres também usam outras formas de higiene, como os lenços umedecidos durante o período menstrual

65% dos entrevistados revelam levar lenço de papel

51% dos entrevistados costumam levar algum item caso tenha que usar o banheiro fora de casa

47% das pessoas utilizam lenços umedecidos para momentos em que precisam fazer limpeza paliativa

25% dos entrevistados ainda utilizam métodos de higiene como as duchas para completar a limpeza (destaque para homens 50+/classe A)

* O estudo foi realizado em outubro de 2018 pela consultoria GRIMPA

