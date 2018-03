Dois casos de estupro no Norte da Inglaterra que ficaram sem resolução por 30 anos foram solucionados depois que um homem urinou no vaso de plantas de uma vizinha – e um teste de DNA mostrou que seu material genético era compatível com o sêmen encontrado nas vítimas. Eric McKenna, 59, é acusado de ter estuprado duas mulheres, em 1983 e em 1988.