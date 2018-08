As inscrições para a etapa de Porto Alegre do Circuito de Corridas Caixa estão abertas na Internet e podem ser feitas até o próximo dia 22. Para garantir participação na corrida que será dia 26 de agosto é preciso acessar o site oficial do evento. A prova será disputada no Parque Marinha do Brasil e contará com percursos de 5km e 10km, com opções para participação em duplas e caminhada.

