“Eu acredito nele”: afirma Bolsonaro sobre Caso Neymar

O presidente da república, Jair Bolsonaro, saiu em defesa do atacante Neymar nesta manhã (5), durante entrevista coletiva no lançamento do projeto de recuperação do rio Araguaia, em Aragarças, Goiânia.

O presidente afirmou que o camisa dez da seleção brasileira é um garoto e está passando por um momento difícil em relação a acusação de suposto estupro que o atleta, de 27 anos, recebeu no último sábado (1).

“Espero dar um abraço em Neymar antes do jogo. Ele é um garoto. Está em um momento difícil, mas eu acredito nele”, afirmou Bolsonaro.

O presidente confirmou ainda que vai ao amistoso da seleção brasileira desta noite contra a Catar, que acontece no estádio Mané Garrincha, em Brasília, às 21h30.

“Neymar hoje à noite: tamo junto para fazer dois gols do Neymar hoje à noite”, disse o presidente.

Bolsonaro criticou o veículo Folha de S.Paulo ao ser questionado sobre a possibilidade de Neymar ter cometido um crime por divulgar imagens íntimas da mulher envolvida.

“Você, a Folha de S.Paulo, já está julgando o Neymar. Você é da Folha, certo? A Folha de S.Paulo já está julgando o Neymar como sempre me julgou o tempo todo. A mulher atravessa o continente, um montão de coisa acontece e ela quer..”, disse, sem completar a frase, demonstrando irritação e elevando o tom de voz.

