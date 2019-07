“Eu amo o Nordeste”, diz Bolsonaro em evento na Bahia

O presidente Jair Bolsonaro participou de um evento na Bahia, nesta terça-feira (23). A viagem, segunda dele como presidente para o Nordeste, foi para a cerimônia de inauguração do Aeroporto Glauber Rocha, em Vitória da Conquista. Na ocasião, Bolsonaro se declarou à região.

“Eu amo o Nordeste, afinal de contas, a minha filha, tem em suas veias, sangue de cabra da peste. Cabra da peste de Crateús, o nosso estado aqui, mais pra cima, o nosso Ceará. Quem é nordestino aqui levanta o braço. Quem concorda com o presidente Jair Bolsonaro levanta o braço. Estamos juntos ou não estamos?”, disse o presidente.

A declaração foi dada após uma polêmica envolvendo o chefe do Executivo federal. Bolsonaro utilizou o termo pejorativo ‘paraíba’ para se referir aos nordestinos, em uma conversa, durante evento oficial. Os governadores do Nordeste chegaram a divulgar uma carta em repúdio ao comentário do presidente. Além disso, nessa segunda (22), o governador da Bahia disse que não participaria da inauguração do aeroporto que teria a presença de Bolsonaro.

O presidente divulgou em suas redes sociais imagens da chegada à Bahia:

