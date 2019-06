“Eu faço Poa”: aplicativo ajuda a diminuir criminalidade na capital

O aplicativo “Eu faço Poa” foi desenvolvido pela Companhia de Processamento de Dados do Município de Porto Alegre (Procempa) e auxilia a polícia contra a criminalidade na capital. O programa possibilita que qualquer cidadão se torne um detetive ao verificar alguma irregularidade em automóveis. No momento em que um carro é furtado, o sistema de monitoramento, transmite um aviso às forças de segurança, no qual informa os dados da placa.

Se você estiver passando na rua e suspeitar de algum veículo roubado, é só tirar uma foto da placa e verificar a situação do automóvel. O aplicativo já contém mais de 50 mil download e é gratuito. Está disponível para a plataforma Android e iOS.

Deixe seu comentário: