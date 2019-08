“Eu, Johnny Bravo, Jair Bolsonaro”: em entrevista, presidente se compara a personagem de animação

O presidente Jair Bolsonaro se exaltou durante uma conversa com jornalistas na Bahia, em que rebatia críticas feitas por jornalistas à ele, seu governo e cargos direcionados aos seus filhos. “A imprensa tem que entender que eu, Johnny Bravo, Jair Bolsonaro, ganhei a p* da presidência”, disparou, enquanto defendia o filho.

Bolsonaro comparou industriários que trabalham na lavoura, como citou, plantando manga, e afirmou que “o filho dele vai aprender a mexer com o que? Manga”, em uma tentativa de demonstrar que o filho Eduardo, envolvido em diversas polêmicas pela indicação ao cargo de embaixador dos Estados Unidos no Brasil, está na política pois seguiu os passos do pai. O presidente ainda falou que “ele não frita apenas hambúrguer, ele também entrega pizza, fala inglês e espanhol”.

Antes disso, Bolsonaro repetiu diversos palavrões, em respostas às críticas ao seu comportamento: “já que falam tanto que eu falei palavrão”, e, a partir daí, só foi possível ouvir os “apitos”. O personagem que o presidente se comparou, Johnny Bravo, era adorado e reconhecido pelo porte físico e por seus golpes de karatê pelas crianças nos anos 90. O maior desejo do personagem era encontrar uma namorada, apesar de ser sempre rejeitado.

