“Eu me cobro sempre […], sempre tento melhorar”, afirma Luan, jogador do Grêmio

Em entrevista coletiva na tarde desta segunda-feira (23), o meia-atacante Luan falou sobre a volta aos gramados contra o Santos. A partida aconteceu neste último sábado (21). “Nesse tempo que fiquei de fora, sem iniciar as partidas, procurei trabalhar mais ainda. Tive esta oportunidade sábado, fiquei muito feliz. O principal é ajudar o Grêmio”, falou o atleta. Luan marcou um gol para o Tricolor contra o Santos. “Eu me cobro sempre, em 2017 eu me cobrava também. Sempre tento melhorar. Muitas pessoas falam, por eu não estar jogando, que eu estava mal, mas quem estava jogando, estava muito bem. O nível do nosso time é muito alto”, afirmou ele.

Questionado se há muita diferença de ritmo ficando fora de uma ou duas partidas, o meia-atacante responde que “o ritmo do jogo é diferente do treino. Por mais que a gente se prepare, o ritmo é muito importante. Com certeza se o Renato me colocar na quinta-feira eu já estarei melhor”. O Grêmio joga nesta quinta (26) contra o Avaí, na Arena, pelo Campeonato Brasileiro. “Todo jogador precisa de uma sequência, comigo não é diferente. Com a ajuda dos meus companheiros, do Renato, minha confiança retorna naturalmente”, completou.

Na coletiva, o jogador ainda foi perguntado se há algum arrependimento de ter “relaxado” um pouco, já que Renato destacou em algumas entrevistas que Luan não estava em uma fase tão boa por ter deixado de fazer treinos físicos. “No meu ver, eu não relaxei. Se em 2017 eu estava bem, eu treinava da mesma forma”, respondeu.

No fim da entrevista, Luan ainda agradeceu ao apoio da torcida Tricolor, que sempre o apoiaram: “amo este clube e vou sempre trabalhar para ajudar”. Em relação a possível renovação de contrato, o atleta afirmou que “têm coisas mais importantes para pensar no momento”. “Meu contrato é até o final do ano que vem, deixo isso para depois”, concluiu.

