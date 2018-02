“Eu nem peguei a toalha, imagine jogá-la”, disse Temer ao negar ter desistido da reforma da Previdência

O presidente Michel Temer negou, em entrevista exibida na noite de sexta-feira (2), ter desistido de aprovar a reforma da Previdência no Congresso Nacional. Temer concedeu entrevista ao jornal RedeTV! News e foi questionado sobre declarações recentes de integrantes do governo que teriam dado a entender que o Palácio do Planalto “jogou a toalha” e reconheceu que não conseguirá aprovar a reforma. As informações são do portal de notícias G1.

Como exemplo, os jornalistas citaram uma entrevista de Temer ao jornal Estado de S. Paulo, na qual ele afirmou ter feito a sua parte na agenda das reformas. Além disso, lembraram declaração do ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, que admitiu na quinta-feira (1º) parar em fevereiro a “batalha” pela aprovação da reforma da Previdência.

“Eu nem peguei a toalha, imagine jogá-la. Pelo contrário, até estou aqui falando sobre Previdência. A única coisa que temos dito é que, de fato, você não pode continuar com esse tema o ano todo. O que estamos dizendo é que tem que votar, pelo menos o primeiro turno, no mês de fevereiro”, afirmou.

Pelo calendário anunciado no ano passado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), a reforma da Previdência começará a ser discutida na próxima semana. A votação está marcada para o próximo dia 19.

Apesar de o presidente afirmar que o governo conseguirá aprovar o texto, líderes governistas dizem que há cerca de 270 votos favoráveis à reforma.

Mas, por se tratar de uma emenda à Constituição são necessários os votos de pelo menos 308 dos 513 deputados.

Defesa da reforma

Na avaliação de Temer, a reforma proposta pelo governo ao Congresso “protege” os mais pobres e faz com que os trabalhadores dos setores público e privado estejam submetidos ao mesmo teto do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), atualmente em R$ 5,6 mil.

“Por incrível que pareça, isso gera economia para o Estado brasileiro, ao longo de dez anos, de cerca de R$ 600 bilhões”, acrescentou. “É zero de punição para os mais pobres. Ao contrário, ela protege os mais pobres”, disse.

Ao relembrar que em 2017 as contas da Previdência registraram déficit de R$ 268,8 bilhões, o presidente acrescentou que o rombo poderá chegar a R$ 330 bilhões nos próximos anos.

“Isso significa que o Brasil pode parar. Por isso, esta reforma, ainda suave, pode resolver este problema, para que os aposentados continuem a receber e os que vão se aposentar possam receber”, declarou.

