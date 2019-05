“Eu sei que a maquiagem muda a vida da gente, o rosto, a autoestima” afirma Alice Salazar, durante palestra na FBV

O segundo dia da Feira Brasileira de Varejo (FBV), teve mais uma tarde recheada de palestras e debates. Os tema maquiagem também esteve presente. A influenciadora digital, maquiadora e empresária Alice Salazar trouxe o tema “Construindo Negócios a partir da Maquiagem”. No primeiro momento da palestra a empreendedora contou sua trajetória. Com uma mãe maquiadora profissional, ela optou por fazer cursos de maquiagem e faculdade de estética e cosmética, mas não conseguiu concluir a graduação. O primeiro emprego na área foi em uma empresa de televisão. Em 2010 ela criou um blog “Espelho Meu”. Só então iniciou os vídeos caseiros para o YouTube e, foi a partir disso que sua carreira decolou. O primeiro prêmio foi o Conexão Beauty ART, categoria social – melhor maquiadora do Brasil. Alice aprimorou ainda suas técnicas em maquiagens na França, por um ano, e voltou para o Brasil.

No segundo momento da palestra a maquiadora falou sobre a conexão com o público. “Eu tenho amigas do outro lado. Pelo fato de ser espontânea, eu construí uma relação com o público”, afirma. Ela aproveitou e compartilhou um dos momentos mais marcantes em sua carreira, ainda no quesito relacionamento com o público. No episódio, uma de suas seguidoras gravou um vídeo emocionante, comentando o quanto os tutoriais de maquiagens a ajudaram a sair de uma depressão. A influencer destacou o sentimento ao relembrar esse dia. ” É muito sério, é pesado e gratificante” afirma.

Em 2012 Alice lançou a própria marca e também o primeiro livro. A maquiadora deseja deixar um legado e perpetuar a reputação de maquiadora. “Eu quero deixar um legado porque eu sei que a maquiagem muda a vida gente. E o quanto muda o rosto, muda a autoestima”, finaliza. Hoje ela possui 32 lojas, 2 livros e diversos negócios como palestras e workshops.

Em visita ao estande da Rede Pampa a Alice falou sobre a importância que as plataformas digitais tiveram no sucesso da sua carreira. Confira:

