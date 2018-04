“Eu voltei”, diz Arnold Schwarzenegger no Twitter, após cirurgia de emergência

Após passar por uma cirurgia cardíaca de emergência na última quinta-feira (29), o ex-ator e ex-governador da Califórnia Arnold Schwarzenegger, de 70 anos, usou seu Twitter para agradecer todo o trabalho da equipe médica, começando a mensagem com uma referência a uma das mais famosas frases da História do cinema, o “I’ll be back” (Eu voltarei), que ficou imortalizada por seu personagem em “O Exterminador do Futuro”.

“É verdade: eu voltei! Eu fui dormir esperando acordar com uma pequena incisão e acordei com uma grande – mas adivinhe? Acordei, e isso é algo para se agradecer”, escreveu ele. “Obrigado aos médicos e enfermeiros. E estou verdadeiramente cheio de gratidão por todas as mensagens gentis”, escreveu Schwarzenegger.

Segundo o site USA Today, Daniel Ketchell, porta-voz do ex-ator, confirmou na sexta-feira (30) que os médicos do Centro Médico Cedars-Sinai, em Los Angeles, planejavam colocar uma nova válvula pulmonar (substituindo a antiga que ele recebeu em 1997), mas devido a uma emergência, tiveram que substituir o procedimento pela cirurgia de coração aberto.

