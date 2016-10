“Eu vou saber honrá-lo”: Ministro Marcos Pereira recebe Título de Cidadão Honorário da Capital

“A ideologia saiu de moda. O Brasil precisa é de resultado”, destacou o Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Marcos Pereira, durante seu discurso na Câmara de Vereadores da Capital. O vereador Waldir Canal foi o proponente da honraria de Título de Cidadão Honorário de Porto Alegre concedida ao Ministro, entregue nesta terça-feira (25). Com a casa cheia e com autoridades presentes, a banda da Brigada Militar realizou a apresentação dos Hinos Nacional e Rio-Grandense, antecedendo a fala dos vereadores no plenário.

Com um currículo extenso, Marcos Pereira passou por áreas como a advocacia e empresarial. Já foi professor, fez trabalhos como escritor e atualmente, está à frente do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio “contribuindo com a economia do País”, como ele mesmo afirma. Gerar empregos, renda, estrutura, crescimento e exportação faz parte do dia a dia do Ministro. “Estou nesse cargo para resgatar a boa política”.

Uma das ações recentes destacadas pelo proponente Waldir Canal, que resultaram na votação unânime para homenagear Marcos Pereira, foi a criação do Programa Brasil Mais Produtivo, uma resposta rápida para o dilema da baixa produtividade da indústria brasileira. Pereira participou também, na última semana, do 34º Encontro Econômico Brasil-Alemanha junto ao governador do Estado, José Ivo Sartori e outras autoridades.

“Temos dívidas amargas. Mas o remédio que cura tem esse gosto”, afirma o Ministro. Enfrentar o momento, ainda de crise, solucionará um problema muito grande contestado por Pereira, que é a falta de geração de empregos. “Eu vou saber honrar esse título”, finaliza.

Na foto, Cássio Trogildo, Marcos Pereira e Waldir Canal. Marcos Pereira e Alexandre Gadret.

