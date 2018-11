EUA analisa novas sanções contra a Rússia

O governo dos Estados Unidos revelou que analisa novas sanções contra a Rússia pela tentativa de assassinato do ex-agente duplo russo Serguei Skripal, envenenado na Inglaterra com um agente neurotóxico. Skripal foi envenenado junto com sua filha Yulia por uma poderosa substância neurotóxica, a Novichok, em 4 de março na Inglaterra.

Deixe seu comentário: