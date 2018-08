O governo dos EUA anunciou o cancelamento da ajuda de US$ 200 milhões aos palestinos. “A pedido do presidente (Donald Trump) vamos redirecionar mais de US$ 200 milhões inicialmente previstos para programas na Cisjordânia e na Faixa de Gaza (…) para programas altamente prioritários em outras zonas”, informou um alto funcionário do departamento de Estado.