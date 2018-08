EUA cancelam teste de voo de míssil

O voo do míssil Minuteman III, que foi lançado da base da força aérea de Vandenberg, na Califórnia, terminou de forma segura no oceano Pacífico às 16h42min. Atualmente, está se formando um “grupo de análise de lançamento” para determinar o que provocou esta anomalia. As pessoas que trabalham na base de Vandenberg executam provas de rotina nos mísseis Minuteman.