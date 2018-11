EUA confirma sanções contra Irã, mas isenta 8 países para compra de petróleo

O governo dos Estados Unidos confirmou oficialmente a retomada na segunda-feira (5) de todas as sanções contra o Irã que estavam suspensas como parte do acordo nuclear de 2015, mas anunciou que oito países poderão continuar importando petróleo, anunciou o secretário de Estado, Mike Pompeo. As sanções que Washington pretende restabelecer na próxima segunda afetarão os setores de energia, construção naval, navegação e bancos, destaca a agência de notícias RFI.

O Departamento do Tesouro pedirá que o Irã saia do circuito bancário internacional Swift e anunciou que adicionou 700 pessoas e entidades à lista de alvos das sanções, informou a agência France Presse. “Para maximizar os efeitos da campanha de pressão do presidente Donald Trump, trabalhamos em estreita colaboração com outros países para minimizar as exportações de petróleo iranianas”, disse nesta sexta-feira (2) o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo.

“Oito países, porém, devem beneficiar de derrogações e serão temporariamente autorizados a continuar a importar petróleo iraniano, mas apenas porque eles reduziram significativamente suas importações de petróleo bruto, avançando para o fim definitivo dessas importações de petróleo”, afirmou Pompeo. Entre esses países, cuja lista será publicada na segunda-feira, nenhum faz parte da União Europeia, já antecipou o chefe da diplomacia do bloco, ainda de acordo com a RFI.

França, Alemanha, Reino Unido e União Europeia condenaram as novas sanções dos Estados Unidos contra o Irã. Os países prometeram proteger as empresas europeias que fazem negócios “legítimos” com Teerã, indicaram em um comunicado conjunto. “Lamentamos profundamente a reimposição de sanções por parte dos Estados Unidos devido a sua saída do Plano de Ação Integral Conjunto”, diz o comunicado, referindo-se ao acordo nuclear de 2015 com o Irã.

Em maio, o presidente americano, Donald Trump, anunciou a saída do país do acordo – uma de suas promessas de campanha – e avisou que restauraria as sanções.O chamado Plano de Ação Integral Conjunto, negociado pelo ex-presidente Barack Obama, impõe restrições ao programa nuclear do Irã, em troca da retirada de várias sanções contra a economia do país.

“O acordo foi tão mal negociado que, mesmo que cumprisse todas as exigências, o Irã permaneceria a um passo de ter armas nucleares”, disse Trump, quando comunicou a retirada dos EUA do pacto, do qual também fazem parte Rússia, China, Reino Unido, França e Alemanha.

Trump e ‘Game of Thrones’

O presidente norte-americano, Donald Trump, publicou no Twitter nesta sexta-feira (2) uma imagem informando sobre a retomada de sanções, fazendo alusão à série Game of Thrones”. A frase, “sanctions are coming” (“sanções estão vindo”), lembra uma citação famosa da série, “Winter is coming” (“o inverno está vindo”).

À NCNBC, a HBO disse que não estava ciente do uso da marca pelo presidente, e acrescentou que a empresa prefere que não seja “usada indevidamente para fins políticos”. Em seu Twitter, a empresa falou em “uso indevido da marca”.

