EUA encerra processo sobre neutralidade de rede

A disputa judicial sobre os regulamentos de neutralidade da rede, que foram revogados pela administração do presidente dos EUA, Donald Trump, se encerrou nesta segunda (5), com a Suprema Corte dos EUA rejeitando o caso. A administração Trump e os provedores de internet pediram aos ministros que retirassem uma decisão de 2016 do Tribunal de Apelações do Distrito de Columbia.

