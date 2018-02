Nessa sexta-feira, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos impôs sanções econômicas a 27 empresas e 28 navios de oito países, por manterem negócios com a Coreia do Norte. A medida, destinada a aumentar a pressão e isolar ainda mais o regime de Pyongyang, envolve empreendimentos da China, Cingapura, Taiwan, Hong Kong, Ilhas Marshall, Tanzânia, Panamá e Ilhas Comores.

