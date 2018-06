Os Estados Unidos inauguraram nesta terça-feira (12) em Taiwan uma nova embaixada de fato, à revelia de laços diplomáticos oficiais, que simboliza a importância de suas relações bilaterais em um momento no qual tanto Washington como Taipé vivem fortes tensões com a China. Estavam presentes no ato a presidente taiuanesa, Tsai Ing-wen, e o primeiro-ministro, William Lai.

