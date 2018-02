O secretário-assistente de Estado norte-americano David Shatterfield esteve em Beirute, capital do Líbano, a fim de mediar a tesão entre as autoridades locais e Israel. Na última quarta-feira, forças de defesa do governo judeu começaram a construir um muro na fronteira entre os dois países, o que foi considerado uma agressão pelos árabes.

