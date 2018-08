EUA no Brasil

A Força de Segurança Espacial anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e pelo vice, Mike Pence, tem sigilosamente o Brasil no seu escopo. Não foi à toa que Mike Pence baixou em Brasília há semanas para reunião com o presidente Michel Temer. A adesão do Governo brasileiro à Resolução 2396 da ONU, semana passada, está no projeto – e é um imenso desafio a curto prazo para o País, com as fronteiras terrestres escancaradas, como vem publicando a Coluna com exclusividade desde domingo. Os EUA estão de olho na base de Alcântara, no Maranhão, por sua localização privilegiada no planeta para lançamentos de satélites militares, e esboçam uma base por ora civil na região. Nenhuma autoridade fala oficialmente sobre isso.

Pergunta

O Brasil vai ter uma base de, no mínimo, um metro quadrado nos Estados Unidos algum dia?

Eminência parda

A viúva de Eduardo, Renata Campos, está mandando muito na política em Pernambuco, nos rumos da candidatura do governador Paulo Câmara e na de outros partidos aliados.

Cansei

O mega empresário do Piauí Rufino Damásio cansou. colocou na porta de sua empresa o aviso: ‘Proibido entrada de políticos pedintes’, publicamos no Twitter na quarta.

Da bomba (relógio)

Na mesma semana em que o Cade abre uma investigação a respeito de cartel praticado pelas três maiores distribuidoras de combustível do País (BR, Shell (Raízen) e Ipiranga), o deputado federal JHC (PSB-AL) colhe assinaturas para a criação de uma CPI para apurar irregularidades cometidas pelas empresas. Já conseguiu 70 assinaturas.

Memória

Em novembro de 2016, houve a maior apreensão de combustível adulterado do Brasil, e foi nos tanques da Shell, Ipiranga e BR. Era de etanol misturado com metanol. Na época, as grande companhias apontaram o dedo para Usina Canabrava, a qual estava sob gestão de Rodrigo Luppi. Ele foi afastado da gestão da Usina.

Cadê?

Porém através de uma decisão de um juiz do trabalho de Campos (RJ), Rodrigo Luppi conseguiu assumir a gestão da Usina por 6 anos. Ele é réu em ação criminal na 2ª Vara Criminal de Duque de Caxias por adulteração de combustível, mas o processo está suspenso desde 2011. O oficial de Justiça não consegue encontrá-lo.

Dois lados

A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara aprovou Moção de Solidariedade à família da brasileira assassinada na Nicarágua, Raynéia Lima. Mas os partidos da esquerda se solidarizaram com.. o governo sandinista de Daniel Ortega, suspeito de armar milícias e usar seu Exército contra inocentes contra protestos.

Alô, camarada…

A turma foi capitaneada pelo ex-líder do Governo Dilma, deputado Henrique Fontana (PT-RS), que leu Moção de Repúdio ao governo dos EUA, e logo depois a deputada Jô Moraes (PCdoB-MG), vice na chapa de Pimentel ao Governo de Minas, solidarizar-se com o ex-guerrilheiro presidente e sua esposa, que é a vice-presidente da Nicarágua.

Perdeu

A Quinta Turma do STJ negou, por unanimidade, o habeas corpus do empresário Eduardo de Queiroz Monteiro, irmão do senador Armando Monteiro, ex-administrador do Banco Mercantil S/A Ele foi condenado de crimes contra o Sistema Financeiro. Ele tenta anular a condenação e levar o caso para o STF.

Agrícola$

Além das fábricas americanas, que já venderam mais de 50 aviões agrícolas para o Brasil só este ano, a Embraer (detém hoje 60% da frota brasileira), espera entregar 20 novas aeronaves Ipanema (o cartão de visitas da fábrica). Vai chegar ao número 1.400 do modelo mês que vem.

Drones no campo

Há outro mercado voando alto e crescendo rápido no setor. O de aluguel e venda de drones para monitoramento de plantações. Há fábricas já projetando drones que despejam (muito poucos litros) produtos sobre plantações. As informações para a Coluna são do Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola.

Joia de Niemeyer

O Encontro Nacional de Editores, Colunistas, Repórteres e Blogueiros (ENECOB) que será realizado com 35 jornais de todas as capitais em Brasília tem um aditivo curioso. A maioria dos jornalistas consultados está ansiosa para conhecer o Brasília Palace, a joia hoteleira de Oscar Niemeyer, primeiro da capital. O classudo será a sede do evento.

