EUA oficializam tarifa sobre o aço

O presidente americano, Donald Trump, anunciou nesta quinta (8) a criação de novas taxas para a importação de aço e alumínio ao país. O país cobrará uma sobretaxa de 25% para o aço importado e de 10% para o alumínio. A medida vale para o aço que entrar nos EUA a partir do dia 23. As novas tarifas serão aplicadas a todos os países em um primeiro momento, com exceção de Canadá e México.

Deixe seu comentário: