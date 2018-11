EUA promete ser ‘implacável’ contra Irã

Os Estados Unidos afirmaram que serão implacáveis na aplicação de suas sanções aos setores petroleiro e financeiro do Irã – que, por sua vez, já prometeu “contornar com orgulho” as novas sanções. Em meio a críticas internacionais por sua ação unilateral, o governo do presidente Donald Trump, poupou oito países da aplicação do embargo ao petróleo iraniano.

