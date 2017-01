EUA têm protestos contra veto de Trump a imigrantes

Em sua página no Twitter, os taxistas de Nova York anunciaram uma paralisação dos trabalhos no Aeroporto Internacional John F. Kennedy das 18h às 19h (das 20h às 21h, horário de Brasília-DF). “Os motoristas prestam solidariedade aos milhares em protesto contra medida desumana e inconstitucional”, escreveram na rede social.

No Aeroporto Internacional de Washington Dulles, centenas levaram faixas em oposição à nova política de Trump no início da noite. O veto irá estender também a entrada de imigrantes que tenham autorização de residência no país, os chamados “green cards”.