EUA tem reservas de petróleo acima do previsto

As reservas comerciais de petróleo dos Estados Unidos aumentaram mais que o previsto por especialistas, bem como as de gasolina e outros combustíveis, anunciou a Agência de Informação Energética. O volume armazenado subiu 5,8 milhões de barris, quase o triplo do esperado, chegando a 431,8 milhões. Já o estoque de gasolina subiu 1,9 milhão de barris, 200 mil a mais que a projeção inicial.

Deixe seu comentário: